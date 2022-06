ARCHIV - Dennis Schröder, deutscher Nationalspieler spricht während einer Pressekonferenz. Foto: Soeren Stache/dpa FOTO: Soeren Stache NBA Basketball-Profi Schröder: Braunschweig ist meine Heimat Von dpa | 01.06.2022, 11:19 Uhr

Basketball-Profi Dennis Schröder fühlt sich auch nach neun Jahren in der nordamerikanischen Profiliga NBA in den USA nicht heimisch. „Ich habe nur eine Heimat, das ist Braunschweig“, sagte der 28-Jährige, der zuletzt für die Houston Rockets gespielt hat, in einem Interview des Streamingdiensts DAZN. Der gebürtige Braunschweiger kann sich auch nicht vorstellen, nach dem Ende seine Karriere in den USA zu leben. „Auf gar keinen Fall“, betonte Schröder.