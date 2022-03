Baseball FOTO: Jens Büttner Baseball-Bundesliga Baseball: Stealers gehen mit neuem Pitcher in die Saison Von dpa | 17.03.2022, 15:59 Uhr | Update vor 29 Min.

Baseball-Bundesligist hat sich für die Anfang April beginnende Saison mit Joe Wittig vom Ligakonkurrenten Bonn Capitals verstärkt. „Joe ist ein sogenannter Bulldog. Er will unbedingt immer gewinnen und gibt alles dafür. Neben seiner Qualtiät als Picher wird er uns auch in der Offensive helfen können“, sagte Chefcoach David Wohlgemuth über den 32 Jahre alten Kalifornier. Ihr erstes Match absolvieren die Hamburger am 2. April in Berlin. Der erste Heimauftritt ist am 23. April gegen Dohren geplant.