GFL Baltic Hurricanes: US-Spieler Vaughn und Davis kommen Von dpa | 18.05.2022, 16:49 Uhr

Football-Bundesligist Kiel Baltic Hurricanes hat sich wenige Tage vor dem Start in die Saison der German Football League verstärkt. Der US-Amerikaner Khris Vaughn kommt als Wide Receiver für die Offensive der Norddeutschen. Sein Landsmann CJ Davis, der in der Defensive spielt, lief bereits 2019 für die Hurricanes auf und kehrt nun an seine alte Wirkungsstätte zurück. Das erste Spiel bestreiten die Kieler am Sonntag (15.00 Uhr) in Braunschweig.