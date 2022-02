Nationalspieler FOTO: Daniel Karmann WM-Qualifikation Auswärtscoup des DBB-Teams im Schatten des Krieges Von dpa | 26.02.2022, 06:33 Uhr | Update vor 18 Min.

Trotz des so wichtigen Sieges bei den zuvor in der WM-Qualifikation noch ungeschlagenen Israelis hielt sich die Freude bei Deutschlands Basketballern in Grenzen.