Eishockey Aus der Adler Mannheim: Straubing Tigers in Champions League Von dpa | 29.04.2022, 01:58 Uhr

Die Straubing Tigers spielen in der kommenden Saison in der Eishockey-Champions-League. Das ist durch das Halbfinal-Aus der Adler Mannheim in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga nach Angaben der DEL sicher.