US Open Foto: John Minchillo/AP/dpa US Open Aus bei US Open: Serena Williams verliert Drittrunden-Spiel Von dpa | 03.09.2022, 04:39 Uhr

Die große Serena-Williams-Show bei den US Open ist beendet: Die Tennis-Ikone aus den USA verlor ihr Drittrunden-Duell in der Nacht zum Samstag gegen die Australierin Ajla Tomljanović mit 5:7, 7:6 (7:4) und 1:6. Die etwa 24 000 Fans im Arthur Ashe Stadium von New York feierten die 40-jährige Williams nach über drei Stunden Spielzeit dennoch wie eine Siegerin.