Tennis Auftaktspiel von Zverev in Wimbledon erneut verschoben Von dpa | 05.07.2023, 20:41 Uhr

Alexander Zverev muss in Wimbledon weiter auf seinen ersten Einsatz warten. Die Auftaktpartie des Tennis-Olympiasiegers beim Rasen-Klassiker gegen den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer wurde am Mittwochabend wegen der Verzögerungen durch den Regen in London erneut verlegt.