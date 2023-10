Nach dem zweiten Podestplatz in nur zwei Tagen musste sich Oscar Piastri erst mal hinlegen. „Das war das härteste Rennen meines Lebens“, sagte der 22-jährige Australier erschöpft nach seinem zweiten Platz beim Großen Preis von Katar.



Am Sonntag musste sich der McLaren-Fahrer nur dem überlegenen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen geschlagen geben. Am Samstag hatte er im Sprint sogar den ersten Sieg in seiner Premierensaison in der Motorsport-Königsklasse geschafft. „Ich bin sehr, sehr glücklich“, sagte Piastri: „Das war ein richtig gutes Rennen und ich freue mich sehr über eine neue Trophäe.“



Verstappen beeindruckt

Auch Teamkollege Lando Norris aus Großbritannien schaffte es als Sprint- und Grand-Prix-Dritter gleich zweimal auf das Podest. Das britische Traditionsteam McLaren machte in den vergangenen Wochen einen merklich großen Schritt nach vorn und kann Verstappen zumindest zeitweise ärgern. „Die McLarens waren sehr, sehr schnell. Das war ein hartes Rennen“, sagte der Niederländer und zeigte sich vor allem von Rookie Piastri beeindruckt.



„Das war ein Mega-Rennen vom Start bis ins Ziel. Wir hatten die beste Pace, ich bin glücklich“, sagte Norris. Auch Piastri, der von den Fans zum Fahrer des Rennens gewählt wurde, zeigte sich „beeindruckt“ von der Geschwindigkeit des eigenen Dienstwagens.



Allerdings setzten die Bedingungen allen Piloten zu. „Es war richtig heiß“, sagte Piastri. Auf dem Lusail International Circuit herrschten in der Wüste zum Rennende gegen 21.30 Uhr noch Temperaturen von mehr als 30 Grad und knapp 80 Prozent Luftfeuchtigkeit.