Benedikt Doll FOTO: Roman Koksarov Biathlon-Weltcup Auch ohne Podest: Starkes Teamergebnisse in Oslo Von dpa | 18.03.2022, 19:38 Uhr | Update vor 10 Min.

So ein starkes Teamergebnis gab es selten in dieser Saison. Zwar reicht es für die deutschen Skijäger im letzten Sprint in Oslo nicht für das Podest. Aber die Aussichten für das Wochenende sind gut.