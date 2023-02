Nathalie Armbruster Foto: Andreas Schaad/AP/dpa up-down up-down Ski nordisch Armbruster holt nächsten Podestplatz für deutsches Team Von dpa | 12.02.2023, 13:33 Uhr

Zweiter Wettbewerb, zweiter Podestplatz für die deutschen Kombiniererinnen: Nach dem zweiten Rang von Jenny Nowak am Samstag hat Nathalie Armbruster beim Heim-Weltcup in Schonach am Sonntag den dritten Platz belegt.