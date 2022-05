ARCHIV - Footballer Antonio Brown will kommende Saison nicht in der NFL spielen. Foto: Mark Lomoglio/AP/dpa FOTO: Mark Lomoglio American Football Antonio Brown will kommende Saison nicht in der NFL spielen Von dpa | 29.05.2022, 09:01 Uhr

Der Football-Skandalprofi Antonio Brown wird in der kommenden Saison wohl nicht mehr in der NFL auflaufen. Der ehemalige Wide Receiver der Tampa Bay Buccaneers gab dies in einem TV-Interview während seines Auftritts bei der „Fan Controlled Football“-Liga bekannt.