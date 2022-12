Anna Elendt Foto: Oliver Weiken/dpa up-down up-down Rekord in Melbourne Anna Elendt gewinnt Bronze bei Schwimm-Kurzbahn-WM Von dpa | 15.12.2022, 11:21 Uhr

Brustschwimmerin Anna Elendt hat bei der Kurzbahn-WM in Melbourne Bronze gewonnen. Über 100 Meter schlug die 21 Jahre alte Frankfurterin in 1:04,05 Minuten an und unterbot dabei ihren eigenen deutschen Rekord um zwei Hundertstelsekunden.