ATP-Tour Alcaraz verzichtet nach Sieg in Madrid auf Start in Rom Von dpa | 08.05.2022, 22:47 Uhr

Nach seinem Triumph beim Masters-1000-Turnier in Madrid wird der spanische Tennis-Jungstar Carlos Alcaraz nicht beim nächsten Event der Masters-1000-Kategorie in Rom an den Start gehen. Alcaraz sagte seine Teilnahme wegen leichten Knöchelproblemen ab.