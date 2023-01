Albert Kuchler Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa up-down up-down Ski nordisch Albert Kuchler steigt vorzeitig aus Tour de Ski aus Von dpa | 04.01.2023, 10:26 Uhr

Die deutschen Langläufer müssen bei der Tour de Ski den zweiten Ausfall verkraften. Nach Janosch Brugger, der während der zweiten Etappe am Neujahrstag ausgestiegen war, tritt am heutigen Mittwoch auch Albert Kuchler nicht zur vierten Etappe an, einem 20 Kilometer-Verfolgungsrennen im freien Stil in Oberstdorf.