Alba Berlin - Zalgiris Kaunas
Euroleague Alba Berlin setzt Erfolgsserie gegen Zalgiris Kaunas fort
Von dpa | 03.03.2022, 22:27 Uhr

Alba Berlin bleibt in der Erfolgsspur und hat seinen achten Pflichtspielsieg in Serie gefeiert. Die Berliner siegten in der Euroleague daheim vor 2798 Zuschauern gegen den litauischen Meister Zalgiris Kaunas mit 82:74 (44:30). Für Alba war es der zehnte Erfolg im 26. Spiel. Beste Berliner Werfer waren Johannes Thiemann mit 17 und Jaleen Smith mit 16 Punkten.