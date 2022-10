Alba Berlin Foto: Andreas Gora/dpa up-down up-down Basketball-Bundesliga Alba Berlin schlägt mit Rumpfteam auch Heidelberg Von dpa | 23.10.2022, 17:10 Uhr

Alba Berlin hat seine Erfolgsserie in der Basketball-Bundesliga fortgesetzt. Die stark ersatzgeschwächten Berliner siegten am Sonntag in der Max-Schmeling-Halle gegen die MLP Academics Heidelberg mit 78:70 (33.30).