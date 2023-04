Jaleen Smith Foto: Andreas Gora/dpa up-down up-down Basketball Alba Berlin gewinnt Euroleague-Spiel bei Panathinaikos Athen Von dpa | 07.04.2023, 22:17 Uhr

Die Basketballer von Alba Berlin haben ihr letztes Auswärtsspiel in der Euroleague gewonnen. Am Freitagabend gewannen die Berliner dank starker Nerven in der Schlussphase beim griechischen Vizemeister Panathinaikos Athen mit 88:84 (49:42).