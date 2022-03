Daniel Hopp FOTO: Ronald Wittek Eishockey Adler-Clubchef Hopp zieht sich aus Verbandspräsidium zurück Von dpa | 29.03.2022, 14:57 Uhr | Update vor 2 Std.

Adler-Gesellschafter Daniel Hopp will sich aus dem Präsidium des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) zurückziehen und wird bei der Wahl am 7. Mai nicht mehr antreten. Das bestätigte der 41-Jährige am Rande der Vorstellung des Mannheimer Interimstrainers Bill Stewart.