Vorläufige Longlist Aachen-Sieger Nieberg und Nationenpreis-Team im WM-Kader Von dpa | 05.07.2022, 18:45 Uhr

Die deutschen Sieger beim CHIO in Aachen führen den vorläufigen Kader für die Springreiter-WM im August in Herning an.