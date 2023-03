Marco Odermatt Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa up-down up-down Weltcup-Punkterekord Ski-Star Odermatt übertrumpft „Herminator“ Maier Von dpa | 18.03.2023, 13:01 Uhr

Rekordmann Odermatt hievt sich in neue Sphären. Beim Saisonfinale knackt er die legendäre Punktemarke von Hermann Maier. Warum Odermatt so abnormal stark ist? Weil er so normal ist.