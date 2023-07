12. Etappe Foto: dpa up-down up-down Tour de France 12. Etappe: Ausreißer in den Weinbergen Von dpa | 12.07.2023, 17:36 Uhr | Update vor 1 Std.

Auf dem Weg in die Weinberge des Beaujoulais dürften kletterfeste Ausreißer die beste Chance auf einen Etappensieg bei der Tour de France haben. Das zwölfte Teilstück startet am Donnerstag in Roanne noch eher wellig, ehe es im zweiten Teil deutlich anspruchsvoller wird.