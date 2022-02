Novak Djokovic FOTO: Ebrahim Noroozi Tennis-Star Djokovic: „Vermisse Tennis nach allem, was passiert ist“ Von dpa | 18.02.2022, 05:34 Uhr | Update vor 20 Std.

Der serbische Tennis-Star Novak Djokovic ist vor seiner Teilnahme am ATP-Turnier in Dubai bei der Weltausstellung in den Vereinigten Arabischen Emiraten von vielen Fans gefeiert worden.