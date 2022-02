Domenico Tedesco FOTO: Sebastian Kahnert Europa League Leipziger Lehren aus der spanischen Abwehr-Überraschung Von dpa | 18.02.2022, 05:20 Uhr | Update vor 20 Std.

Sonntag in der Bundesliga in Berlin, Donnerstag in der Europa League in San Sebastian. Leipzig schöpft trotz Remis-Frust Optimismus aus dem Spielverlauf gegen Real Sociedad für die kommenden Aufgaben.