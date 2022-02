Basketball FOTO: Soeren Stache Weitere-sportarten Top Four der Basketballer: Bei vielen Coronafällen verlegt Von dpa | 17.02.2022, 17:26 Uhr | Update am 17.02.2022

Sollte ein Club am Wochenende wegen zu vieler Corona-Fälle im Team nicht zum Top Four der Basketball-Bundesliga antreten können, würde die komplette Pokal-Endrunde verschoben. Das machte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz am Donnerstag bei einer Medienrunde deutlich. „Wenn es einen Ausbruch gibt, würden wir das Top Four auf einen anderen Termin verlegen“, sagte Holz. Möglich wäre auch eine Spielwertung gegen die nicht antretende Mannschaft gewesen, doch die Liga will alle drei Partien der Endrunde austragen.