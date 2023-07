Kehrt erstmals als Trainer zurück an die Bremer Brücke: Ev-VfL-Coach Daniel Thioune. Foto: imago images/Nordphoto up-down up-down Live: Sa., 16:00 Uhr Wiedersehen mit Daniel Thioune VW Cup im Liveticker: VfL Osnabrück spielt gegen Fortuna Düsseldorf Von Sportredaktion | 05.07.2023, 08:00 Uhr

Beim Volkswagen Cup 2023 am Samstag, 8. Juli, kommt es zur Rückkehr von Daniel Thioune an seine alte Wirkungsstätte: Der Ex-VfL-Coach trifft mit Fortuna Düsseldorf an der Bremer Brücke auf den VfL Osnabrück. Ab 16 Uhr roll der Ball, wir berichten an dieser Stelle im Liveticker von der Partie.