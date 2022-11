Der VfL Osnabrück baut seine Führung gegen den SV Meppen weiter aus. Foto: osnapix / Dauwe up-down up-down Liveticker zum Nachlesen VfL Osnabrück gewinnt das Derby gegen Meppen mit 3:0 Von Sportredaktion | 10.11.2022, 11:30 Uhr | Update vor 40 Min.

Spannung beim Derby des VfL Osnabrück gegen den SV Meppen: In der zweiten Spielhälfte überrannten die Osnabrücker die geschockten Meppener in der Hänsch-Arena. Der erste Auswärtssieg für den VfL in dieser Saison! Der Liveticker zum Nachlesen.