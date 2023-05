Ein letztes Mal in dieser Saison: Das NFV-Pokalfinale ist das letzte Pflichtspiel für den VfL vor der Sommerpause. Archivfoto: imago images/osnapix up-down up-down Live: Sa., 14:15 Uhr NFV-Pokalfinale am Samstag Liveticker: Nach dem Aufstieg der Pokalsieg? VfL Osnabrück spielt bei Atlas Delmenhorst Von Sportredaktion | 31.05.2023, 07:57 Uhr

Der VfL Osnabrück ist nach dem Last-Minute-Aufstieg in die 2. Bundesliga im Freudentaumel - doch mit dem NFV-Pokalfinale steht noch ein letztes Spiel in dieser Saison an. Am Samstag, 3. Juni, treten die Lila-Weißen um 14.15 Uhr beim SV Atlas Delmenhorst an. Wir berichten im Liveticker.