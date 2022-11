Zwickau jubelt, der VfL (hier mit Maxwell Gyamfi) fährt enttäuscht nach Hause. Foto: imago images/Eibner/Harzer up-down up-down 3. Liga am Sonntag Liveticker zum Nachlesen: VfL Osnabrück verliert beim Torfestival in Zwickau Von Sportredaktion | 06.11.2022, 13:50 Uhr | Update vor 1 Std.

Der VfL Osnabrück war am Sonntag, 6. November, in der 3. Liga beim FSV Zwickau gefordert. Die Lila-Weißen unterlagen in einem spektakulären Spiel mit 3:4. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.