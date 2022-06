Wiedersehen an der Bremer Brücke: Hannover 96 mit Ex-Vfler Sebastian Kerk kommt nach Osnabrück. FOTO: imago images/Jan Huebner up-down up-down VW-Cup am Samstag Im Liveticker: Wie schlägt sich der VfL Osnabrück gegen Hannover 96? Von Sportredaktion | 30.06.2022, 11:15 Uhr

Im dritten Spiel des VW-Cups 2022 am Samstag, 2. Juli, trifft der VfL Osnabrück an der heimischen Bremer Brücke auf Hannover 96. Anstoß der Partie ist um 16 Uhr. Ob sich die Lila-Weißen gegen den Zweitligisten behaupten können, erfahren Sie in unserem Liveticker!