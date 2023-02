Die vergangenen vier Heimspiel an der Bremer Brücke hat der VfL Osnabrück gewonnen. Foto: imago images/osnapix up-down up-down Live: Sa., 14:00 Uhr 3. Liga am Samstag Im Liveticker: VfL Osnabrück will seine Siegesserie gegen die SpVgg Bayreuth ausbauen Von Sportredaktion | 15.02.2023, 08:00 Uhr

Der VfL Osnabrück eilt in der 3. Liga von Sieg zu Sieg und hat die Aufstiegsränge wieder fest im Blick. Soll das so bleiben, braucht es am Samstag, 18. Februar, ab 14 Uhr einen weiteren Heimsieg: Gegner ist dann die SpVgg Bayreuth. Wir berichten hier im Liveticker von der Bremer Brücke.