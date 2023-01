Hier ist der VfL Osnabrück schon länger nicht mehr aufgelaufen: Das Stadion am Zoo in Wupprtal. Foto: imago images/Noah Wedel up-down up-down 3. Liga am Samstag Im Liveticker: VfL Osnabrück trifft in Wuppertal auf Dortmunds U23 Von Sportredaktion | 19.01.2023, 07:43 Uhr

Nach dem Auftaktsieg gegen Viktoria Köln will der VfL Osnabrück im ersten Auswärtsspiel des Jahres nachlegen: Am Samstag, 21. Januar, um 14 Uhr spielen die Lila-Weißen bei Borussia Dortmunds U23 - die Partie wird allerdings im Wuppertaler Stadion am Zoo ausgetragen. Wir berichten im Liveticker.