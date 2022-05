Das letzte Auswärtsspiel in Hannover mit Fanunterstützung fand im Oktober 2019 statt - vor Corona. FOTO: imago images/osnapix 3. Liga am Samstag Im Liveticker: VfL Osnabrück trifft in Hannover auf den TSV Havelse Von Sportredaktion | 05.05.2022, 11:00 Uhr

Für den VfL Osnabrück steht das letzte Auswärtsspiel der Saison 2021/22 an: Am Samstag, 7. Mai, um 14 Uhr gastieren die Lila-Weißen beim TSV Havelse, der seine Heimspiele in der WM-Arena in Hannover austrägt. Der VfL muss nach den zuletzt schwachen Spielen wieder in die Erfolgsspur finden, um doch noch eine Chance auf Platz vier zu haben. Wir tickern live aus Hannover!