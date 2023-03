Volles Haus an der Bremer Brücke: Der VfL empfängt Dynamo Dresden. Symbolfoto: imago images/osnapix up-down up-down Live: So., 13:00 Uhr Traditionsduell an der Bremer Brücke Im Liveticker: VfL Osnabrück trifft im Drittliga-Topspiel auf Dynamo Dresden Von Sportredaktion | 29.03.2023, 18:46 Uhr

Spitzenspiel der 3. Liga an der Bremer Brücke: Der VfL Osnabrück empfängt am Sonntag, 2. April, um 13 Uhr die SG Dynamo Dresden. Beide Teams peilen den Aufstieg in die 2. Bundesliga an - und wollen dafür am Sonntag dreifach punkten. Wir berichten im Liveticker von der Partie.