Fast 3000 Fans begleiteten den VfL am Dienstag nach Dortmund - auch nach Duisburg werden wieder viele Lila-Weiße reisen. Foto: osnapix/Dauwe up-down up-down 3. Liga am Samstag Im Liveticker: Kann der VfL Osnabrück seine Siegesserie in Duisburg ausbauen? Von Sportredaktion | 26.01.2023, 11:15 Uhr

Vier Drittliga-Siege in Folge sorgen für prächtige Stimmung beim VfL Osnabrück. Hält die Erfolgsserie auch beim Spiel am Samstag, 28. Januar, um 14 Uhr beim MSV Duisburg an? In unserem Liveticker erfahren Sie es.