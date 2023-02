Marc Heider erzielte für den VfL Osnabrück gegen Erzgebirge Aue das 3:1. Foto: osnapix/Titgemeyer up-down up-down Zum Nachlesen 3. Liga am Samstag Sechster Sieg in Folge! VfL Osnabrück gewinnt mit 3:1 gegen Erzgebirge Aue Von Sportredaktion | 04.02.2023, 13:30 Uhr | Update vor 52 Min.

Der VfL Osnabrück feiert gegen Erzgebirge Aue seinen sechsten Sieg in Folge. Mit 3:1 gewann der VfL am Samstag, 4. Februar 2023, an der Bremer Brücke. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.