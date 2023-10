Live: Sa., 13:00 Uhr 2. Bundesliga am Samstag Im Liveticker: VfL Osnabrück empfängt Mitaufsteiger Wehen Wiesbaden Von Sportredaktion | 18.10.2023, 11:15 Uhr An der Bremer Brücke ist am Samstag der SV Wehen Wiesbaden zu Gast. Archivfoto: osnapix/Michael Titgemeyer up-down up-down

Seit drei Spielen ist der VfL Osnabrück in der 2. Bundesliga ungeschlagen. Diese Serie wollen die Lila-Weißen nach der Länderspielpause ausbauen. Gegner an der Bremer Brücke ist am Samstag, 21. Oktober 2023 (Anpfiff 13 Uhr), der SV Wehen Wiesbaden. Wir berichten im Liveticker.