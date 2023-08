Live: So., 13:30 Uhr 2. Bundesliga am Sonntag Im Liveticker: VfL Osnabrück empfängt Schweinsteigers Ex-Club 1. FC Nürnberg Von Sportredaktion | 17.08.2023, 10:00 Uhr Will seinen Ex-Club schlagen: VfL-Trainer Tobias Schweinsteiger im Austausch mit seinen Spielern. Archivfoto: dpa/Friso Gentsch up-down up-down

Vor einem Jahr war Tobias Schweinsteiger noch Co-Trainer beim 1. FC Nürnberg, jetzt will er den Club als Trainer des VfL Osnabrück schlagen: Am Sonntag, 20. August 2023 (Anpfiff 13.30 Uhr), ist Nürnberg zum Zweitliga-Spiel an der Bremer Brücke zu Gast. Wir berichten im Liveticker.