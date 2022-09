Flutlichtspiel und Traditionsduell: Der VfL Osnabrück empfängt Rot-Weiss Essen an der Bremer Brücke. Foto: imago images/Nordphoto up-down up-down 3. Liga am Freitagabend Im Liveticker: VfL Osnabrück empfängt Rot-Weiss Essen zum Traditionsduell Von Sportredaktion | 07.09.2022, 19:50 Uhr

Flutlicht an für ein mit Spannung erwartetes Duell an der Bremer Brücke: Der VfL Osnabrück erwartet am Freitag, 9. September, um 19 Uhr Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen zum Abendspiel - und die Lila-Weißen stehen schon mächtig unter Druck. Wir tickern live aus dem Stadion.