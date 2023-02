Das Hinspiel im August 2022 verlor der VfL Osnabrück gegen den FC Ingolstadt 04 mit 0:1. Archivfoto: imago images/kolbert-press up-down up-down Live: So., 13:00 Uhr 3. Liga am Sonntag Im Liveticker: Hält die Siegesserie des VfL Osnabrück beim FC Ingolstadt 04? Von Sportredaktion | 09.02.2023, 18:34 Uhr

Der VfL Osnabrück will seine Siegesserie in der 3. Liga weiter ausbauen. Die nächste Gelegenheit bietet sich am Sonntag, 12. Februar 2023 (Anstoß 14 Uhr), im Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt 04. Wir sind mit dem Liveticker dabei!