Auch zum VfL-Heimspiel gegen Aue wird es wieder voll an der Bremer Brücke. Archivfoto: imago images/osnapix Live: Sa., 14:00Uhr 3. Liga am Samstag Im Liveticker: Gelingt dem VfL Osnabrück gegen Aue der sechste Sieg in Serie? Von Sportredaktion | 02.02.2023, 11:02 Uhr

Nach zuletzt fünf Siegen aus fünf Spielen in der 3. Liga empfängt der VfL Osnabrück nun den FC Erzgebirge Aue an der Bremer Brücke. Anstoß am Samstag, 4. Februar, ist um 14 Uhr. Wir berichten hier im Liveticker von der Partie.