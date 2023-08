Live: Mo., 20:45 Uhr DFB-Pokal am Montag Im Liveticker: VfL Osnabrück empfängt den 1. FC Köln zum Pokalspiel an der Bremer Brücke Von Sportredaktion | 10.08.2023, 14:29 Uhr Flutlicht an der Bremer Brücke: Der VfL Osnabrück empfängt den 1. FC Köln im DFB-Pokal. Archivfoto: osnapix/Titgemeyer up-down up-down

Die Fans des VfL Osnabrück erwartet ein Highlight an der Bremer Brücke: Am Montag, 14. August 2023 (Anpfiff 20.45 Uhr), spielen die Lila-Weißen in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Köln. Wir sind mit dem Liveticker dabei.