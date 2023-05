Die Home-Deluxe-Arena in Paderborn wird am Montag wohl in lila-weißer Hand sein. Archivfoto: imago images/Thomas Bielefeld up-down up-down Live: Mo., 19:00 Uhr 3. Liga am Montagabend Aufstiegsrennen im Liveticker: Der VfL Osnabrück trifft in Paderborn auf den SC Verl Von Sportredaktion | 04.05.2023, 09:00 Uhr

Es geht in die ganz heiße Phase der Drittliga-Saison: Im Montagabendspiel des 35. Spieltags (8. Mai, 19 Uhr) tritt der VfL Osnabrück in Paderborn beim SC Verl an - und will mit einem Auswärtssieg die eigenen Aufstiegsambitionen untermauern. Wir berichten an dieser Stelle im Liveticker von der Partie.