Live: Fr., 18:30 Uhr Flutlichtduell am Freitag Liveticker: VfL Osnabrück ist auswärts in Düsseldorf gefordert - Wiedersehen mit Thioune Von Sportredaktion | 05.10.2023, 08:39 Uhr Schauplatz der EM 2024: Der VfL Osnabrück tritt am Freitag in der Düsseldorfer Arena an. Archivfoto: imago images/Vitalii Kliuiev

Nach zuletzt vier Punkten aus zwei Heimspielen in der 2. Fußball-Bundesliga ist der VfL Osnabrück nun wieder in der Fremde gefordert: Am Freitag, 6. Oktober, um 18.30 Uhr treten die Lila-Weißen bei Fortuna Düsseldorf an und treffen dort auf Ex-Trainer Daniel Thioune. Wir berichten im Liveticker von der Partie.