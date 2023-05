Alles ist angerichtet für ein packendes Derby: Der VfL Osnabrück erwartet den SV Meppen an der Bremer Brücke. Archivfoto: imago images/osnapix up-down up-down Live: So., 14:00 Uhr Das Derby aus VfL-Perspektive Im Liveticker: Der VfL Osnabrück will gegen Meppen den fünften Sieg in Serie Von Sportredaktion | 11.05.2023, 09:00 Uhr

Aufstiegshoffnungen gegen Abstiegsangst: An der Bremer Brücke kommt es am drittletzten Spieltag der 3. Liga zum Derby zwischen dem VfL Osnabrück und dem SV Meppen. Anstoß ist am Sonntag, 14. Mai, um 14 Uhr. Hier finden Sie unseren Liveticker aus VfL-Perspektive.