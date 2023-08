Live: So., 13:30 Uhr 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag Im Liveticker: VfL Osnabrück empfängt SV Elversberg zum ersten „Kellerduell“ Von Sportredaktion | 31.08.2023, 12:02 Uhr Auch gegen die SV Elversberg ist der Heimbereich an der Bremer Brücke restlos ausverkauft. Archivfoto: imago images/Jan Huebner up-down up-down

An der Bremer Brücke treffen am Sonntag, 3. September, um 13.30 Uhr zwei Zweitliga-Aufsteiger aufeinander, die beide noch sieglos sind: Der VfL Osnabrück empfängt die SV Elversberg. Wir berichten an dieser Stelle im Liveticker vom ersten „Kellerduell“ der Saison.