Darauf haben die VfL-Fans lange gewartet: Der Zweitliga-Saisonauftakt an der Bremer Brücke steht an. Am Samstag, 29. Juli, startet der VfL Osnabrück um 13 Uhr gegen den Karlsruher SC in das Abenteuer 2. Fußball-Bundesliga. Wir berichten hier im Liveticker von der Partie.