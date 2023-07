Es wird weiter fleißig getestet: Am Freitag spielt der VfL gegen den FC Emmen. Foto: imago images/osnapix up-down up-down Live: Fr., 16:00 Uhr Testspiel am Freitagnachmittag Liveticker: VfL Osnabrück trifft zum Abschluss des Trainingslagers auf den FC Emmen Von Sportredaktion | 11.07.2023, 22:03 Uhr

Für die Zweitliga-Fußballer des VfL Osnabrück steht am Freitag, 14. Juli, das nächste Testspiel der Saisonvorbereitung an: Um 16 Uhr testen die Lila-Weißen denn in Ankum gegen den FC Emmen aus den Niederlanden. Wir berichten an dieser Stelle wie gewohnt im Liveticker.