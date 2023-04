Im Hinspiel bezwang der VfL um Stürmer Erik Engelhardt (am Ball) den HFC mit 3:2. Archivfoto: imago images/osnapix up-down up-down Live: Fr., 19:00 Uhr 3. Liga am Freitagabend Liveticker: Kann der VfL Osnabrück beim Halleschen FC im Aufstiegsrennen vorlegen? Von Sportredaktion | 19.04.2023, 10:19 Uhr

Die 3. Liga geht in die ganz heiße Phase - und der VfL Osnabrück mischt mit im Aufstiegsrennen. Am Freitag, 21. April, können die Lila-Weißen auswärts beim Halleschen FC vorlegen und zumindest vorübergehend auf den Relegationsplatz springen. Anstoß in Halle ist um 19 Uhr. Wir berichten hier im Liveticker.