Zahlreiche VfL-Fans begleiten die Lila-Weißen nach München - so wie hier im Vorjahr. Archivfoto: imago images/Eibner up-down up-down Live: Sa., 14:00 Uhr 3. Liga am Samstag Im Liveticker: VfL Osnabrück ist beim TSV 1860 München gefordert Von Sportredaktion | 05.04.2023, 09:00 Uhr

Mit reichlich lila-weißer Fan-Unterstützung tritt der VfL Osnabrück am Samstag, 8. April, um 14 Uhr im Grünwalder Stadion beim TSV 1860 München an. Um den Anschluss an die Aufstiegsplätze der 3. Liga zu halten, sollte der VfL Zählbares aus München mitnehmen. Wir berichten hier im Liveticker.