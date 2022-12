Nach dem Testspielsieg bei Blau-Weiß Lohne wartet auf den VfL nun ein höherklassiger Gegner. Foto: osnapix/Dauwe up-down up-down Testspiel am Samstag Im Liveticker: VfL Osnabrück ist bei Zweitligist SC Paderborn gefordert Von Sportredaktion | 09.12.2022, 13:08 Uhr

Für den VfL Osnabrück steht am Samstag, 10. Dezember, das zweite Testspiel innerhalb einer Woche an: Die Lila-Weißen treten um 13 Uhr beim Zweitligisten SC Paderborn an. Der Test findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Wir berichten jedoch wie gewohnt im Liveticker.